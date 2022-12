Nuovo direttivo per gli agenti immobiliari dell’Umbria: le nomine

Fabio Dominici, imprenditore perugino con una lunghissima militanza nel mondo associativo, è stato confermato alla guida degli agenti immobiliari Fimaa Umbria Confcommercio. E’ stato eletto dal nuovo Consiglio direttivo dell’associazione, composto dal vicepresidente Mauro Cavadenti Gasperetti (Foligno), Giovanni Belati (Perugia), Alessandra Boido (Corciano), Gabriele Cardona (Terni), Michele Ferranti (Foligno), Roberto Luchetti (Perugia), Irene Beatrice Paino (Perugia), Paola Patrono (Torgiano), Filippo Rossi (Perugia), Meri Sargentini (Perugia).

“Negli ultimi anni, il fenomeno dell’abusivismo ha ampliato i suoi confini approfittando del periodo di crisi economica che ha investito anche il nostro settore - spiega il presidente Fabio Dominici - . Non vorremmo che si allarghi ulteriormente ora che il mercato immobiliare è ripartito. Questo fenomeno non è dannoso solo per le agenzie che operano nella legalità, ma anche per i consumatori che con gli abusivi non hanno alcuna tutela. Un mercato immobiliare trasparente e corretto è un patrimonio della comunità e una garanzia per tutti, a cominciare proprio dai consumatori".