Concorso Agenzia delle Entrate, 900 posti di lavoro a tempo indeterminato

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 900 assistenti tecnici: per partecipare il concorso sarà necessario presentare la domanda entro venerdì 23 settembre. La selezione sarà suddivisa in due fasi, una prova tecnica e una orale: il prossimo 3 novembre verrà pubblicato il calendario completo con le date in cui verranno svolti i test.

Concorso Agenzia delle Entrate: 900 posti

Il bando del concorso per 900 assistenti tecnici rientra nel piano delle 2.600 nuove assunzioni previste dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2022, ed è rivolto a periti edili e geometri. La selezione punta a reclutare figure con conoscenze teoriche e pratiche in materia di programmazione e operatività dei servizi catastali e cartografici, consulenza tecnica, osservatorio del mercato immobiliare e tra le altre cose capacità di predisporre e monitorare dati. Tra i compiti degli assistenti ci sarà anche l'aggiornamento delle banche dati catastali e di cartografia, e la verifica dei documenti inviati dagli utenti.