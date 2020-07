Concorsi pubblici, il Ministero della Salute assume personale a tempo pieno e indeterminato: sei bandi

Il ministero della Salute ha indetto sei bandi di concorso per dirigenti per la copertura di undici posti di personale dirigenziale di livello non generale, vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “dirigente economista sanitario”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 795)

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “dirigente statistico”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 796)

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “dirigente ingegnere biomedico”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 797)

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “dirigente ingegnere industriale”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 798)

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “dirigente ingegnere ambientale”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 799)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Epidemiologia”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della Salute (CODICE CONCORSO 800)

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12:00 del giorno 22 luglio fino alle ore 12:00 del giorno 5 agosto utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it.