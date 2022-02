Arpal Umbria assume personale a tempo indeterminato: 92 posti di lavoro, i concorsi

Arpal Umbria assume personale a tempo indeterminato. Pubblicati i bandi di concorso per il potenziamento dei Servizi per l’impiego. L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro cerca 55 operatori e 37 esperti. La scadenza per presentare domanda è fissata per il 28 febbraio.

I bandi sono consultabili nel portale Arpal Umbria nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso attivi

L’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, spiega che “si completa un tassello fondamentale del Piano di potenziamento per i rervizi del lavoro. Digital First è il nostro obiettivo, per questo puntiamo anche su profili innovativi come Social Recruiting e Social Network Analysis. Ringrazio il Direttore di Arpal Paola Nicastro non solo per aver promosso il reclutamento in tempi record, ma anche per il suo sforzo di dotare il sistema regionale di un mix di strumenti di intervento in linea con le esigenze di un mercato del lavoro moderno e con la strategia di digitalizzazione che la Regione sta portando avanti per la crescita e lo sviluppo dell’Umbria”.