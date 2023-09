Con l’8xmille la comunità “vive” la piccola chiesa

La “Natività di Maria” è l’unico luogo di culto di Canonica e si trova sulla via dei pellegrini tra Orvieto e Bolsena. Durante il lockdown, con la sua amplificazione, ha permesso al parroco di stare vicino ai fedeli. “Un tesoro, uno scrigno prezioso” in una piccola frazione umbra, Canonica, nel comune di Orvieto. Grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, uniti alle risorse messe a disposizione dalla generosità dei fedeli, la chiesa della Natività di Maria Santissima è tornata più bella e sicura a vantaggio della sua comunità e dei tanti fedeli che qui si fermano in preghiera.

Unico edificio di culto della località, la chiesa dedicata a Maria è considerata come un piccolo ‘santuario mariano’, punto di riferimento per i pellegrini che percorrono la via Etrusca che collega Orvieto e Bolsena, le due città più antiche legate al famoso miracolo eucaristico e all’istituzione della solennità del Corpus Domini. Con Annalisa Marzano, a ripercorrere la storia di questa chiesa, succursale della parrocchia di Santa Lucia in Sugano, è il parroco don Danilo Innocenzi.

La storia della chiesa della Natività di Maria Santissima

“L’11 agosto del 1264, - racconta il sacerdote - con la bolla Transiturus , papa Urbano IV istituì la solennità del Corpus Domini come festa di precetto e la estese a tutta la Chiesa. Era infatti il 1263 quanto il vescovo di Orvieto Giacomo, percorse la via Etrusca portando il Sacro corporale e le reliquie cosiddette minori, dal Papa che all’epoca abitava ad Orvieto. Una strada ‘simbolo’ per tutti i pellegrinaggi eucaristici”. Al centro di questa via, si trova la chiesa della Natività di Maria di Canonica che, come suggerisce anche il nome, nel passato, “ospitava probabilmente una abbazia o un monastero punto di accoglienza dei tanti pellegrini che qui cercavano ristoro, ma anche dei contadini della zona che veneravano l’immagine della Madonna Assunta in cielo”. Chi percorre la via Etrusca facilmente fa sosta in questa chiesa, situata al centro del paese conosciuto per festività legate ai santi della campagna. “Tutta l’unità pastorale vede nella chiesa di Canonica un punto di riferimento dove sostare, pregare e riflettere sulla figura di Maria - spiega don Danilo - , che non è soltanto ancella, discepola, serva, Madre di Dio, ma è il primo ‘tabernacolo’ della storia. Eucaristia e culto mariano qui si fondono”.

Un luogo storico che però ha rivestito un ruolo importante anche nella fase più acuta dell’emergenza Covid. “Durante il lockdown - racconta il parroco - spesso ho celebrato dalla chiesa di Canonica munita di un’ampia amplificazione. Questo mi ha permesso di stare vicino alle persone, anche se erano chiuse in casa. Da qui, ho potuto spendere una parola di conforto, di presenza e di vicinanza e soprattutto portare la parola di Dio a tutti, anche in un frangente storico molto delicato”.

Il mondo della campagna come quello di Canonica, riveste un ruolo fondamentale anche in un’epoca tecnologica e digitalizzata. “Come dice spesso anche Papa Francesco parlando di ecologia integrale, un uomo pienamente inserito nell’ambiente è un uomo più libero e avere una chiesa che ti permette di sviluppare anche dei culti devozionali che sono legati alla campagna è un grande segno sia di legame alla storia, ma anche di lungimiranza” sottolinea don Danilo.

I lavori di restauro

Dopo i lavori di restauro la chiesa della Natività di Maria Santissima in Canonica è tornata ad essere punto di riferimento per tutto il borgo e non solo. “La Chiesa, con la C maiuscola, è la comunità cristiana - conclude il sacerdote - ed è ancora un punto fondamentale di riferimento per tutte le nostre campagne e per le nostre diocesi”.

Grazie ai fondi dell’8xmille è stato possibile effettuare un intervento di restauro nella chiesa della Natività di Maria Santissima in Canonica, localizzata al margine della piazza attorno alla quale si sviluppa il piccolo agglomerato di Canonica, di proprietà della parrocchia di Santa Lucia in Sugano. La chiesa è l’unico edificio di culto esistente nel borgo e, data la sua antica storia, oggetto di vera devozione per il popolo. Lo stato di conservazione della copertura dell’unica navata si presentava compromesso, costituendo un pericolo per l’incolumità dei fedeli e dei visitatori. La finalità dell’intervento è stata volta al ripristino della piena funzionalità e sicurezza della copertura e quindi dell’edificio di culto, al recupero di un sufficiente decoro del fabbricato, all’interno del quale sono custoditi affreschi di età medievale.

Il restauro ha messo in sicurezza la chiesa, luogo prezioso per le attività di culto e per i momenti di aggregazione della comunità di Canonica, oltre alla salvaguardia di un bene ricco di storia, fede, arte e tradizione. Questo è uno dei molti interventi resi possibili dalla firma dell’8xmille alla Chiesa Cattolica e raccontati nel sito www.8xmille.it.