Gubbio, il Comune assume personale a tempo pieno e indeterminato: i concorsi

Il Comune di Gubbio assume personale. L’assessore al Personale, Rita Cecchetti, annuncia la pubblicazione sul portale web del Comune di Gubbio di due bandi di concorso: “Come preannunciato e come già da tempo incardinato nella programmazione dell’attività dell’amministrazione comunale, sono online due bandi di concorso per l’assunzione di un ingegnere da assegnare al settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne e di due agenti di Polizia Municipale”.

I bandi di concorso, spiega il Comune, riguardano la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto con profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere”, categoria D, con scadenza il 27 gennaio 2022, e la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti con profilo di “Agente di Polizia Municipale”, categoria C, con scadenza sempre il 27 gennaio 2022.

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Comune di Gubbio sul proprio sito istituzionale (www.comune.gubbio.pg.it) nella sottosezione “Bandi di Concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sul portale, nel dettaglio, al link, è disponibile il testo integrale del bando riguardante il concorso da ingegnere, con tutti i requisiti necessari per la partecipazione, la modulistica da scaricare e le relative scadenze. Al link ci sono invece modulistica, requisiti di ammissione e scadenze per quanto concerne i due posti con profilo di "Agente di Polizia Municipale", categoria C.