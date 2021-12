In pensione dopo 40 anni di attività in centro storico: per Laura c'è la targa del Comune di Perugia

Da apprendista commessa a proprietaria, quasi mezzo secolo da commerciante nel settore di abbigliamento. Un periodo di tempo vissuto tutto nel centro storico di Perugia per Laura Mancini, che ora può godersi la meritata pensione e anche il riconoscimento del Comune di Perugia.

L’amministrazione comunale infatto, con una breve cerimonia presso la Sala dei Notari di Perugia, le ha espresso oggi (lunedì 13 dicembre) il proprio speciale ringraziamento: “Oggi celebriamo l’avventura di una operatrice economica che, con spirito di iniziativa e tenacia, ha vissuto tutte le fasi del commercio sull’acropoli e si è distinta per la raffinatezza e il buon gusto offerti alla clientela - ha detto l'assessore Clara Pastorelli -. È giusto celebrare le nuove aperture, ma anche il fine vita naturale di un’attività rimasta per tanti anni al servizio del centro e non solo. C’è poi un elemento positivo da segnalare: i 12 febbraio, nei locali che hanno ospitato Mancini, si inaugura un nuovo negozio di abbigliamento, MR di Monia Romanelli, una pittrice che metterà anche la sua arte negli accessori proposti”.

Mancini, a cui è stata consegnata una targa dalla Pastorelli e dal sindaco Andrea Romizi, ha iniziato a lavorare come apprendista commessa nel febbraio 1976 presso il negozio “Elsa di Vinti Anna Maria”. Nel 1985, a soli 25 anni, assieme al marito ha rilevato l’attività in via Baglioni. Risale al 1987 la ristrutturazione totale di locali e arredi con un design moderno e al 1994 l’acquisizione dei locali commerciali al numero 8 (sempre in locazione). Dagli anni 2000 ad oggi poi ha lavorato con passione per diventare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un prodotto di qualità e per lo più italiano. Non solo vestiti però, perché Laura, per puro diletto, ha pubblicato anche due libri (“La roccia e il Torrente” e “Ti prenderò per Mano”) e a breve ne uscirà un terzo.