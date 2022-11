COMMERCIO IN UMBRIA | Eurospin investe ancora nel territorio regionale: inaugurato uno degli store più grandi, oltre 2500 metri quadrati

Una nuova struttura commerciale di circa 2500 metri quadrati - all'interno del perimetro un terreno è destinato a verde e attrezzato con i giochi per bambini - e un ampio parcheggio: sono queste le caratteristiche del nuovo Eurospin di Gualdo Tadino, tra i più grandi della Regione, che è stato realizzato in un'area a poche decine di metri dalla stazione che veniva utilizzato per ospitare le giostre e il Circo. Il taglio del nastro è avvenuto ieri pomeriggio - presente il vice-pesidente della Giunta regionale, Roberto Morroni e il sindaco Massimiliano Presciutti - e il nuovo supermercato, che sostituisce quello preesistente di via Vittorio Veneto, fa parte della rete nazionale in cui sono già compresi oltre 1200 punti vendita ed è strutturato in diversi reparti quali ortofrutta, macelleria, gastronomia e pescheria. Lo store dispone anche di un punto caldo per piatti pronti.

E’ del 2019 la richiesta della società di ampliare il proprio punto vendita in città, trasferendolo di qualche centinaio di metri rispetto alla sede di via Vittorio Veneto, proponendo al Comune di Gualdo Tadino l’acquisto del terreno in zona stazione ferroviaria, un’area pubblica che ospitava circhi e parchi di divertimento. Dopo l’iter che ha visto il via libera da parte del consiglio comunale, negli ultimi mesi è iniziata la costruzione dell’immobile e la sistemazione dell’area, incluse delle variazioni alla viabilità con la realizzazione di due rotatorie. Attualmente Eurospin conta, nei tre Paesi in cui è presente, oltre 15.000 dipendenti impiegati in più di 1.200 punti vendita, di cui circa il 75% di proprietà, riforniti da 17 depositi. Nel 2019 ha sviluppato un fatturato di circa 7 miliardi di euro.

"Oggi è stato un giorno importante per la nostra città. Un altro investimento portato a termine. Non solo uno spazio commerciale ma una riqualificazione complessiva all’ingresso della città": ha spiegato il sindaco rivolgendosi sui social alla popolazione gualdese.