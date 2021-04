Gualdo Cattaneo, aiuti fino a 30mila euro per far rinascere il commercio in centro storico

Pubblicato il bando per incentivare l’apertura ed il mantenimento di una nuova attività commerciali di vicinato, pubblici esercizi e artigianali di servizio e di produzione alimentare in locali sfitti

Il Comune di Gualdo Cattaneo ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’apertura di nuove attività economiche nel centro storico.

Si tratta di un aiuto per incentivare l’apertura ed il mantenimento di una nuova attività commerciali di vicinato, pubblici esercizi e artigianali di servizio e di produzione alimentare, con codice Ateco 47.1 e 47.2, favorendo il riuso di negozi e locali sfitti o liberi con accesso ed affaccio su pubblica via. Un’opportunità resa possiible grazie al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

L’importo complessivo messo a disposizione dal Comune per finanziare il progetto è di 30mila euro.

Il contributo dovrà essere utilizzato per supportare le spese riconducibili all’attività e sarà erogato nella sua totalità al soggetto che risulterà primo nella graduatoria secondo i criteri stabiliti nel bando.

La domanda di concessione del contributo povrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 4 maggio 2021 a mezzo Posta Elettronica Certificata (Pec), a mano in busta chiusa oppure a mezzo raccomandata.