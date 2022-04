Colussi, interrogazione parlamentare sulla cassa integrazione per 300 lavoratori

La cassa integrazione alla Colussi per 300 dipendenti finisce in parlamento. E la Regione Umbria avvia le interlocuzioni con l'azienda.

Il segretario regionale della Lega Umbria, Virginio Caparvi, e il capogruppo in consiglio regionale, Stefano Pastorelli, annunciano "la presentazione di una

interrogazione parlamentare urgente" al ministro dello Sviluppo Economico: "La Lega - dicono - seguirà da vicino gli sviluppi della vicenda legata all’avvio della cassa integrazione per i 300 lavoratori dello stabilimento della Colussi di Petrignano di Assisi”.

I due esponenti del Carroccio sottolineano che "L’aumento dei costi di produzione dovuto all’impennata del costo dell’energia e delle materie prime scaturito dal conflitto tra Russia e Ucraina, ha colpito duramente il tessuto economico nazionale e in particolare il comparto agroalimentare. La fase di crisi ha spinto l’azienda Colussi di Petrignano di Assisi, una delle più importanti imprese alimentari del territorio regionale, a chiedere la cassa integrazione per le prossime tredici settimane a partire dal 4 aprile per i circa 300 lavoratori dello stabilimento".

La Regione Umbria, con l'assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, "ha attivato interlocuzioni con le associazioni di categoria ed imprese anche del comparto agroalimentare e tra queste con la governance aziendale di Colussi Spa, per acquisire elementi informativi in ordine all’evoluzione della situazione". Fioroni evidenzia che "gli effetti economici in termini di incrementi del costo dell’energia e delle materie prime derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, come noto, stanno interessando parte consistente del sistema produttivo nazionale e regionale".