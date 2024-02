L'UMBRIA CHE ECCELLE C' è un'azienda che è presente in 3 milioni di case: oltre 100 dipendenti e nuovo premio best

C'è un'azienda umbra, con un sede in un piccola e ricca località di montagna, i cui prodotti nel 2023 sono entrati nella dispensa di quasi 3milioni di famiglie, in pratica in 1 su 5. Un'azienda che da lavoro a 100 persone e che ha superato i 50 milioni di fatturato. E anche quest'anno è stata premiata a Milano nell'ambito del prestigioso “Best Performance Award” di SDA Bocconi. il premio è dedicato alle imprese Italiane che si distinguono per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile garantendo la continuità aziendale, nel rispetto della dimensione umana e ambientale. Stiamo parlando della Fertitecnica Colfiorito che è stata inserita tre le 100 aziende ormai eccellenza del made in Umbria su oltre 900 selezionate in tutto il Paese.

La presenza del marchio Colfiorito al pari di grandi nomi dell’alimentare Italiano è un ulteriore riconoscimento del percorso di progresso che riguarda l’azienda: “Lavoriamo con una squadra in crescita, che combina attenzione familiare e contributi manageriali, competenze consolidate e trasferimento di esse ai giovani – ha spiegato Luca Mattioni, vicepresidente e direttore commerciale di Fertitecnica Colfiorito - È così che possiamo essere sempre protesi a innovare e generare un benessere concreto, diffuso e sostenibile: per le persone, per il territorio, per l’ambiente”.

Durante la serata, sono state nominate le cinque migliori aziende in cinque categorie: Small, Medium e Large Company, Overall Performance e il “tema caldo” dell’anno scelto da Radio Deejay, il “Love Brand”. In particolare, Fertitecnica Colfiorito è entrata in questa rosa ristretta delle cinque migliori aziende in ben due categorie, le “Small Company” e, soprattutto, il “Love Brand”.

I numeri danno ragione a questa impostazione, dimostrando che una forte coscienza del ruolo sociale, ambientale e umano dell’azienda non è affatto in contrasto, anzi stimola, anche i risultati economici. L’azienda ha chiuso un 2023 da record, consolidando la sua leadership nel mercato dei legumi secchi, cereali e semi, con numeri in crescita su tutti i fronti: “I nostri prodotti – ha proseguito Miliani - hanno raggiunto le case di oltre 2,7 milioni di famiglie in tutta Italia. In particolare, possiamo dire che 1 persona su 5, tra coloro che acquistano legumi secchi, sceglie il marchio Colfiorito. Un valore in crescita e che si sta estendendo anche al resto dell’offerta del marchio, che ormai vuol dire sempre di più anche snack, piatti pronti e altre soluzioni per mangiare sano lungo tutto l’arco della giornata".