Coldiretti Umbria, l'appello: “A Natale scegli il cibo locale e le esperienze in agriturismo”

La Coldiretti regionale invita i cittadini a scoprire le eccellenze del territorio umbro acquistando direttamente dai produttori locali, o prenotando un soggiorno in agriturismo, con lo slogan “A Natale regala l’Umbria e scegli la qualità”.

Un modo per sostenere le imprese agricole e agrituristiche che hanno affrontato un’annata difficile a causa del clima e dell’inflazione.

Elena Tortoioli, presidente regionale Terranostra, l’associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti che raggruppa gli agriturismi della rete di Campagna Amica, sottolinea: “Auspichiamo che le spese delle famiglie per le feste siano rivolte verso il Made in Umbria agroalimentare, da qui le nostre proposte per il Natale. Dai prodotti tipici contadini, in azienda o nei mercati di Campagna Amica, con cui confezionare gustose e sempre apprezzate strenne da donare, fino alle esperienze nei nostri agriturismi per scoprire l’autenticità del territorio umbro e assaporarne le eccellenze”.

Secondo la Coldiretti, gli italiani preferiscono il cibo locale e di qualità per le festività. I mercati dei contadini e i mercatini di Natale sono le destinazioni più scelte per comprare prodotti tipici, decorazioni e artigianato. Una scelta motivata da una maggiore attenzione per i fattori ambientali, territoriali, tradizionali ed economici.

Elisa Polverini, Segretario regionale Terranostra e Responsabile Campagna Amica Umbria, spiega: “Un’iniziativa per supportare tutti i nostri imprenditori che credono e investono nella valorizzazione dell’agroalimentare locale e nel turismo esperienziale”

E ancora: “Oltre alle eccellenze locali per una spesa sostenibile è un’occasione ideale per conoscere la realtà rurale e le specialità della nostra terra direttamente con gli agricoltori, entrando in contatto con i lavori in campagna, con gli animali e con quell’autentica e peculiare cultura e ospitalità contadina, sempre più ricercata” ha concluso Polverini.