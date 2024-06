Coldiretti Umbria a Perugia: la presidente Tesei annuncia provvedimenti decisivi contro i cinghiali

Coldiretti Umbria: “Noi seminiamo, i cinghiali raccolgono”. Gli oltre 3000 agricoltori che oggi hanno manifestato in piazza Italia a Perugia guidati dal presidente Coldiretti Umbria Albano Agabiti, dalla presidente Coldiretti Perugia Anna Chiacchierini, dalla presidente di Coldiretti Terni Dominga Cotarella, insieme al direttore regionale Coldiretti Mario Rossi, hanno trovato una risposta immediata dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che raggiungendo in piazza i manifestanti ha annunciato provvedimenti chiave.

Tra questi l’approvazione di un Piano straordinario per la gestione e il contenimento dei cinghiali, incluso un piano di cattura, abbattimento e smaltimento coordinato dal Commissario straordinario alla PSA. Inoltre sono previste misure per la semplificazione amministrativa, il potenziamento della filiera zootecnica e l’attuazione del Regolamento sull’agricoltura sociale. Insieme a Donatella Tesei anche l’assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni ha partecipato all’incontro.

“Abbiamo manifestato oggi - ha sottolineato il Presidente Agabiti - contro quella che non è più solo una problematica di natura economica per il comparto, ma anche ambientale, di salute e sicurezza pubblica e per altre esigenze decisive per il settore primario. Sui cinghiali abbiamo chiesto misure straordinarie che la regione oggi ci ha concesso, sulle altre istanze arriveranno provvedimenti tempestivi”.

La manifestazione ha evidenziato dunque la crescente preoccupazione per i danni economici e ambientali causati dalla presenza eccessiva di cinghiali, stimati intorno a 150.000 esemplari in tutta l’Umbria. Questi animali non solo danneggiano le colture, ma rappresentano anche una minaccia per la sicurezza stradale e la salute pubblica, con il rischio di diffusione della peste suina africana tra gli allevamenti suinicoli.