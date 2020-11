Coldiretti, la Germania chiude e l'export umbro va in crisi: a rischio 60milioni di euro

Con il lockdown in Germania e la chiusura di bar e ristoranti a rischio anche l’export agroalimentare made in Umbria nel Paese di Angela Merkel, che vale quasi 60 milioni di euro. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati Istat in occasione dell’inizio del lockdown nel Paese tedesco. Nel complesso a rischio, 7,2 miliardi di export agroalimentare italiano verso la Germania che è il Paese che nel mondo apprezza di più la nostra cucina, anche per il record in Europa di locali e pizzerie che si richiamano alla tradizione enogastronomica tricolore.

"A preoccupare - spiega Coldiretti - sono in realtà le misure restrittive annunciate per la ristorazione in tutta Europa dalla Francia dove le nuove chiusura di bar e ristoranti in tutto il Paese sono in vigore dal weekend ma anche in Svizzera, Austria, Grecia e Inghilterra che è il quarto mercato di sbocco dell’italian food nel mondo dopo Germania, Francia e Usa".

Con la pandemia il valore delle esportazioni agroalimentari umbre nel mondo è sceso nei primi sei mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, di circa il 9% (da 344.672.266 euro a 314.130.234 euro). Un elemento di difficoltà che si aggiunge alla contrazione dei consumi interni con le vendite di cibi e bevande nel settore della ristorazione in Italia che sono praticamente dimezzate (-48%) nel corso dell’anno con un impatto drammatico a valanga sull’intera filiera, dai tavoli dei locali fino alle aziende agricole e alimentari nazionali.

"Per fronteggiare gli effetti della pandemia sull’export - secondo il presidente Coldiretti Umbria Albano Agabiti - vanno aiutate le imprese a superare questo difficile momento e va preparata la ripresa con un piano straordinario di internazionalizzazione con la creazione di nuovi canali e una massiccia campagna di comunicazione per le produzioni 100% Made in Italy".