L'Umbria cresce, l'occupazione no. Cna: "Giovani e disoccupati restano alla finestra: rivedere reddito cittadinanza e casse in deroga infinite"

Lo studio commissato da Cna Umbria al centro studi Sintesi ha fatto emergere dati sorprendenti su Pil, investimenti, turismo ed export. Una Regione dunque che è tornata nettamente a correre (leggio qui lo studio e le analisi) oltre alla media nazionale e soprattuto oltre le previsioni. Ma il centro studi Sintesi mette in evidenza un aspetto negativo: ci troviamo di fronte ad una ripresa senza nuova occupazione. I dati parlano di un calo occupazionale intorno al meno 3.5% contro una media nazionale del 4%. “Il dato più eclatante è sicuramente quello relativo agli investimenti – ha affermato il direttore Michele Carloni -, che nel 2021 tornano a crescere di oltre 15 punti percentuali, riportandosi abbondantemente sopra i livelli pre-Covid. Lo stesso discorso vale per le esportazioni delle imprese umbre, cresciute di quasi il 22% rispetto all’anno scorso. Purtroppo non possiamo dire altrettanto dei dati occupazionali, che nell’anno in corso subiscono un calo di un ulteriore 1,86% e, rispetto al 2019, registrano una diminuzione del numero di addetti di ben 9mila unità (- 3,5%). Si tratta di una perdita più contenuta rispetto alla media del Paese (- 4%), ma che ci porta a dire che ci troviamo in presenza di una ripresa senza occupazione".

Secondo il Cna dell'Umbria la nuova occupazione, anche sotto-forma di motivazione e formazione, viene frenata anche da alcuni ammortizzatori sociali ormai considerati da riformare. "Il fatto che non si torni a creare occupazione - ha spiegato Carloni - dipende essenzialmente dal fatto che le offerte di lavoro provenienti dalle nostre imprese non incontrano le esigenze di molti giovani in cerca di occupazione, né quelle di disoccupati che preferiscono restare alla finestra e contare su ammortizzatori sociali come la Naspi o il reddito di cittadinanza, che sono strumenti sicuramente idonei a combattere la povertà e a ridurre le disuguaglianze, ma necessitano di essere cambiati radicalmente nel loro funzionamento. Lo stesso vale in quei casi in cui ci troviamo di fronte a casse integrazioni speciali che vanno avanti da decenni con una proroga dietro l’altra. L’esigenza delle imprese umbre è di trovare manodopera che, se non specializzata, sia almeno motivata a impegnarsi in un lavoro produttivo.”