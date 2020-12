Classifica Sole 24 Ore sulla qualità della vita: Terni in rimonta si avvicina a Perugia, male l'economia

Se la classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita aveva promosso Terni come migliore provincia dell'Umbria, uno storico sorpasso sulla provincia di Perugia, buone notizie per i ternani arrivano anche dal Sole24Ore che, nella classifica sempre sulla qualità della vita di fine 2020, conferma un trend in crescita sia a livello nazionale che in ambito regionale. Terni ha quasi raggiunto Perugia (38esima posizione contro la 37esima).

Le prime dieci città: Bologna, Bolzano, Trento, Verona, Trieste, Udine, Aosta, Parma, Cagliari, Pordenone. L'Umbria non brilla purtroppo sui cruciali settori "Ricchezza e consumi" (sprofondano oltre la 60esima posizione, Perugia 61esima e Terni 64esima") andamento del Pil (Perugia 66esima e 76esima) e reddito diponibile (55) Perugia 19.621,0, (62) Terni18.649.