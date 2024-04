Coldiretti premia Chiara Coricelli come “ambasciatrice dell’industria dell’olio”

Chiara Coricelli, presidente e amministratrice delegata dell'azienda olearia Pietro Coricelli è stata premiata come “Donna Ambasciatrice dell’industria olearia” nell’ambito del riconoscimento “I volti dell’olio 2024”, istituito da Coldiretti Umbria e Aprol Umbria.

Quarantatre anni, alla guida dell’azienda di famiglia dal 2018, ha ottenuto questo riconoscimento per il forte impegno e continuo lavoro nella valorizzazione della filiera dell’olio extra vergine italiano: "è un grande onore ricevere questo riconoscimento, di enorme gratificazione personale per l’impegno volto a rivalorizzare il prodotto nazionale ; è la dimostrazione che può e deve esserci una industria dell’olio virtuosa, che lavora integrata nella filiera riconoscendole sostenibilità economica e raccontandola poi in maniera tracciata e trasparente al consumatore" il commento di Chiara Coricelli.

Un ambito in cui Coricelli è attiva da anni con il Progetto “Filiera Olearia Sostenibile" che coinvolge tutta la catena di valore dell'olio, dal campo fino alla tavola del consumatore, garantendo, qualità e trasparenza delle materie prime utilizzate e condizioni giuste per tutti gli operatori della filiera, diffondendo e sensibilizzando i consumatori verso la realizzazione di acquisti più responsabili.