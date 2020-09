Nuove aperture, CheBanca! investe a Perugia: apre l'ufficio dedicato alla consulenza finanziaria

Si terrà domani, giovedì 1 ottobre, l’apertura di un nuovo ufficio dedicato alla consulenza finanziaria di CheBanca! del Gruppo Mediobanca. Il punto vendita di Perugia si trova in via Settevalli,185 ed è il secondo nella regione umbra dopo la precedente apertura a Terni. L’inaugurazione di svolgerà alla presenza del Direttore Centrale Consulenti Finanziari, Duccio Marconi, dell’Area Manager della Toscana e dell’Umbria, Angelo Petriccione e del nuovo Group Manager, Mirco Grasselli.

“Le nostre aperture in Umbria sono coerenti con l’obiettivo di presidiare in modo capillare il territorio nazionale. Abbiamo l’ambizione di diventare punto di riferimento della clientela Affluent & Premier nella gestione non solo finanziaria ma anche patrimoniale – commenta Duccio Marconi, Direttore Centrale consulenti finanziari di CheBanca!. Grazie alle sinergie all’interno del Gruppo, i nostri clienti potranno infatti contare su un network di funzioni, competenze e società in grado di garantire un servizio a 360°: dal factoring con MBFACTA ai servizi di leasing con SelmaBipiemme, dai servizi fiduciari fino a servizi di eccellenza in gestioni patrimoniali e OICR tramite Mediobanca SGR. Senza dimenticare ovviamente i servizi di finanziamento ai privati e all’impresa sui quali possiamo garantire ampie soluzioni personalizzate” – conclude Marconi – “I clienti potranno accedere ad oltre 8.000 fondi delle principali case di investimento nazionali e internazionali, identificando soluzioni finanziarie adeguate al proprio profilo e sempre in linea con la visione e l'analisi dei mercati finanziari del Comitato Investimenti del Gruppo”.