La buona notizia: "Le ex lavoratrici della Fralic hanno recuperato gli stipendi arretrati"

L'annuncio del sindacato: "Nel tardo pomeriggio di venerdì 18 dicembre, le ex-lavoratrici della Fralic srl, hanno finalmente recuperato gli stipendi non corrisposti dal loro datore di lavoro". Come spiega la Filcams Cgil di Perugia, in una nota, "tutto ciò si è reso possibile per la disponibilità e correttezza del committente, che ha saldato in solido le spettanze dovute alle lavoratrici, tutte impiegate come cameriere ai piani in un noto hotel di Perugia”.

"Questo primo importante risultato - commenta Wendy Galarza, segretaria della Filcams Cgil di Perugia - è stato ottenuto grazie al lavoro dell'ufficio vertenze della Camera del Lavoro ed in particolare di Lucia Alleri, che ha operato in stretta collaborazione con la nostra categoria. È stata una vertenza particolarmente complessa, visto il momento storico che stiamo vivendo in tutto il comparto del turismo. La filiera è davvero in grande sofferenza, ma non per questo i diritti e le tutele di lavoratori e lavoratrici devono essere trascurate”, conclude Galarza.