Una legge per riconoscere la ceramica umbra come espressione territoriale, artistica e tradizionale

Una legge per tutelare, valorizzare e promuovere la ceramica umbra come espressione territoriale, artistica e tradizionale. E' quanto si propone di realizzare un disegno di legge depositato in Senato dal senatore umbro Luca Briziarelli al termine del "lavoro svolto, negli ultimi tre anni, a sostegno del settore della ceramica, insieme al sindaco di Deruta, Michele Toniaccini e agli altri primi cittadini umbri della Strada della Ceramica".

Il senatore ha depositato una proposta, insieme con il collega Stefano Collina primo firmatario del provvedimento, che comprende "l’intero comparto dell’artigianato artistico, puntando su alcuni aspetti fondamentali, tra cui la tutela e sviluppo dell’impresa artigiana artistico-tradizionale, la denominazione di origine e qualità dei prodotti artigiani, l’apprendistato professionalizzante, l’attività di didattica laboratoriale e la bottega scuola" ha detto il senatore della Lega, Luca Briziarelli, sottolineando la necessità di "sostenere realtà uniche, come uniche sono, quelle della ceramica presenti, da nord a sud, in tutta Italia e anche in Umbria".

La base della proposta di legge poggia sul presupposto dell’artigianato artistico e tradizionale come portatore di "storia, cultura, ma anche innovazione ed ha la capacità di intercettare contatti con le correnti turistiche e avere interazioni con la struttura industriale del Paese".

In questo momento storico "s’impone la necessità – continua Briziarelli - di riservare massima attenzione a questa particolare branca della manifattura italiana, incarnata da circa 60.000 realtà d’impresa che si trovano a combattere la grave crisi innescata dalla pandemia che si è sommata a 'vecchi' problemi che il settore eredita e sconta. Il disegno di legge, va proprio in questa direzione. L’economia globale, infatti, ha apportato nei confronti del tessuto produttivo italiano indubbi benefici, ma è stata foriera, al contempo, di insidie per la caratterizzazione e l’unicità dei prodotti, che rischiano di condannare alla marginalità le migliori arti del nostro Paese. Ora l’auspicio – conclude l’esponente del Carroccio – è che la proposta di legge, che sarà presentata ufficialmente a Deruta non appena le condizioni legate all'emergenza Covid lo permetteranno, possa essere approvata attraverso un rapido iter parlamentare".