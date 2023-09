Il Centro "Fratelli Tutti" realizzato grazie ai fondi dell'8xmille

Il Centro “Fratelli Tutti” inaugurato un anno fa a Foligno è “un luogo-simbolo, fatto per incoraggiare e orientare il cammino pastorale, dove il Vangelo è di casa. Uno spazio che sappia di preghiera. Un centro dove si respiri fraternità”. È questo il sogno che ha ispirato mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Foligno, nella realizzazione del Centro Fratelli Tutti , inaugurato il 30 aprile del 2022, grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.

Il Centro "Fratelli Tutti"

Ispirato dall’enciclica firmata dal Papa sulla tomba di san Francesco il 3 ottobre 2020, l’arcivescovo Domenico - che dal giugno 2021 guida anche la Chiesa folignate, oltre a quella assisana - inizia a sognare un luogo in cui sperimentare la fraternità e, sotto l’impulso di questa visione, inizia il suo nuovo ministero pastorale. Nel conoscere la realtà diocesana, Sorrentino arriva in viale Ancona, dove c’è un edificio della diocesi in costruzione da oltre vent’anni. “La vista di quell’edificio vuoto fu per me una chiamata”, scriverà il Vescovo il giorno di Pasqua del 2022, a pochi giorni dall’inaugurazione del centro. Da lì, iniziano riflessioni che lo portano a sognare quell’edificio come “un luogo in cui fare sintesi delle tante belle opere della Caritas che avesse una funzione propulsiva ed educativa. Una realtà che aiutasse tutti a sentire e vivere il comandamento dell’amore fraterno”.

Quasi un anno dopo, il Centro Fratelli Tutti diventa realtà. Un “disegno a tre dimensioni” che si occupa di ospitalità, servizio e formazione. Oltre agli spazi di accoglienza per i bisognosi, al nuovo emporio e a un ambulatorio solidale, la struttura attiva servizi di ascolto e accompagnamento alla vita e alla famiglia ma anche la scuola di Economia della Fraternità e quella di Teologia interdiocesana, “per esplorare la fraternità anche nella sua dimensione teologica”.

A gestirlo è la Fondazione Arca del Mediterraneo che rappresenta la Caritas diocesana di Foligno e si occupa “di tutte quelle che sono le opere segno volte a combattere fragilità e povertà”, spiega l’avvocato Daniela Mannaioli, presidente della fondazione. “Il Centro Fratelli Tutti , oltre a essere una struttura stupenda - sottolinea - rappresenta il cuore delle nostre opere caritatevoli, quindi l’accoglienza, la condivisione, ma anche la formazione. La diocesi di Foligno, per il tramite dell’Arca del Mediterraneo, ospita circa 140 persone bisognose e nel centro sono accolti anche 21 ucraini, tutte donne con bambini”.

Testimonianze

“Sono stata costretta a scappare dal mio paese perché cominciava la guerra - racconta una mamma ospite del centro a Annalisa Marzano -. Io e mio figlio, abbiamo lasciato casa per andare verso il nulla; non sapevo cosa fare. Per caso siamo arrivati a Foligno e, grazie a Dio, siamo stati accolti in questa struttura dove stiamo bene, siamo tranquilli. Qui abbiamo la diocesi, per il tramite di Arca del Mediterraneo, vi ospita 140 persone bisognose trovato tutto il necessario per vivere normalmente; ogni giorno ci sono tante persone che si occupano di noi a cui possiamo dire solo ‘grazie’ per l’amore che ci donano”.

“L’accoglienza di queste persone richiede tanto impegno cura e accompagnamento”, racconta Elisabetta Tricarico, psicologa, responsabile del Centro Fratelli Tutti . “Le donne scappate dalla guerra si portano addosso i segni del conflitto, purtroppo ancora in atto. Per loro è difficile voltare pagina, accantonare il passato, vivere il presente ma anche progettare un futuro. Grazie a tutto il lavoro dell’equipe del centro, però, sono riuscite a integrarsi positivamente nel nostro territorio, perché noi puntiamo molto all’inserimento sociale. Frequentano corsi di italiano e sono impegnate nelle attività didattiche curricolari ed extracurricolari con i loro bambini. Le esigenze sono tante - spiega ancora Tricarico - e la nostra equipe multidisciplinare cerca di accompagnarle a 360 gradi nel loro percorso di autonomia”.

Il centro è esso stesso radicato nel territorio: “Ci sono tante persone, tanti volontari del posto, che vengono a dare una mano per l’accoglienza dei bisognosi. Questo - conclude la responsabile - è proprio il segno di come al centro di tutte le nostre attività ci sia lo spirito della fratellanza che ci fa sentire fratelli tutti”.

Questo e molto altro può avvenire grazie ai fondi dell'8xmille alla Chiesa Cattolica.