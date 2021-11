Cementifici e passaggio all'idrogeno, Fioroni: "Settore strategico per l'Umbria, tutelare i posti di lavoro"

"La decarbonizzazione del settore cemento richiede un percorso graduale e un mix di interventi per evitare rischi concreti del comparto, in Umbria quanto in Italia". E ancora: "L’indispensabile percorso di transizione ecologica del settore non può prescindere da misure di avvicinamento che consentano nel breve di raggiungere obiettivi consistenti in termini di emissioni di CO2 e la salvaguardia di un settore strategico per la nostra regione oltre che dei livelli occupazionali, evitando inutili condizioni sperequative che penalizzino le imprese della nostra regione rispetto a quelle operanti in altre regioni".

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, risponde così all'interrogazione del consigliere De Luca (M5s) sulla "Promozione di un progetto per sostenere Gubbio come polo nazionale dell'idrogeno per la produzione del cemento".

Fioroni spiega che "la sfida della decarbonizzazione prevede investimenti da qui al 2050 su diversi ambiti: sostituzione da parte delle materie prime in ingresso con materiali provenienti da altri processi produttivi con contenuto inferiore di carbonio; sistema di cattura della CO2 emessa dagli impianti produttivi; utilizzo dell'idrogeno verde prodotto attraverso l'impiego di energia da fonti rinnovabili". E ancora: "In questo mix di misure a sostegno della decarbonizzazione del settore - aggiunge - rientra anche la sostituzione di combustibili fossili con combustibili a ridotto impatto carbonico, tra cui anche il Css. Il Css già utilizzato da molti anni in tutte le cementerie dei paesi europei più avanzati in termini di sensibilità green, si configura come leva per "guadagnare più tempo", come soluzioni di transizione già in grado di diminuire da oggi le emissioni di CO2".