La vigilanza privata e addetti ai servizio fiduciari sul piede di guerra: stipendi bassissimi, ma il nuovo contratto è bloccato

Gentile Redazione, Le Guardie Particolari Giurate e Servizi Fiduciari, vogliono ricordare che la trattativa per il rinnovo del loro CCNL NAZIONALE, scaduto il 31 dicembre 2015, dal 19 gennaio u.s. si è arenata per responsabilità delle associazioni datoriali, incapaci di formulare una proposta dignitosa e arroccandosi sul mantenimento del loro status quo. Vogliamo quindi rappresentare lo sdegno delle Lavoratrici e dei Lavoratori di questo settore, nel constatare che questo rinnovo è atteso da ben oltre 5 anni dai circa 70 mila Lavoratori del comparto. Ricordiamo, che tra le richieste avanzate vi era un aumento salariale di € 125 al IV livello e l’adeguamento e la rivisitazione delle indennità relative ai servizi prestati. Nel frattempo, le impassibili volontà datoriali hanno tenuto ferme le retribuzioni dei dipendenti ma incrementato i propri profitti.

A proposito di lato economico, ricordiamo lo schiaffo inflitto da una manciata di euro di aumento lordo nel triennio 2013/2015, che la Categoria ha ottenuto negli ultimi 10 anni (60 euro, suddiviso in tre trance da 20 euro). Inoltre, per sopperire all’anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, era stata corrisposta una copertura di vacanza contrattuale nel periodo (1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), per tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450,00 erogata con le seguenti modalità temporali: Euro 150,00 il 1° febbraio 2013, Euro 150,00 il 1° febbraio 2014 ed in fine Euro 150.00 il 1° febbraio 2015. Questo significa ledere la dignità dei Lavoratori e permettere agli imprenditori di mettersi in tasca utili spropositati, consentendo l’aumento del divario economico tra questi Lavoratori ed altre categorie

. Lo stipendio medio di una Guardia Giurata al sesto livello è di 1.058,06 € lordi al mese (circa 18.000 € lordi all'anno), inferiore di 500 € (-32%) rispetto alla retribuzione mensile media in Italia. Mentre, la paga base lorda dei Servizi Fiduciari è di € 797,14 al livello “F” (poco più di 4 euro l’ora). Riteniamo di essere una Categoria con pochi diritti, ma con troppe limitazioni, soprattutto nello sciopero e passibili di precettazione, poiché l’attività di Vigilanza Privata è un servizio pubblico essenziale, ai sensi e per gli effetti della Legge, 12/06/1990 n° 146, G.U. 14/06/1990 - aggiornato con le modifiche introdotte, da ultimo, dal Decreto-Legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2015, n. 182.

Per quanto sopra, chiediamo un intervento Politico determinante da parte del Ministro dell’Interno On. Luciana Lamorgese e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali On. Nunzia Catalfo, al fine di favorire finalmente il salto di qualità di cui il Settore necessita e per un rapido Rinnovo Contrattuale di Categoria, in quanto costituisce per noi un elemento fondamentale. Distinti Saluti Angelo Sifrido MANCIN