Castelluccio di Norcia, passo in avanti per la ricostruzione

“Un ulteriore passo in avanti per quello che è uno dei simboli della ricostruzione del Cratere del sisma 2016”. Ad annunciarlo è la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che con una nota dà notizia della pubblicazione dell'avviso per "l’individuazione dei 19 operatori economici, a seguito di avviso di indagine di mercato, dall’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 di Castelluccio".

Nel sito dell’USR Umbria è stato pubblicato l’avviso per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore, per l’attuazione degli interventi relativi ai lavori di ricostruzione di Castelluccio di Norcia con particolare riferimento agli edifici pubblici e privati, alle urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, con l’applicazione del criterio del minor prezzo e del meccanismo dell’inversione procedimentale ai sensi della citata Ordinanza speciale n. 18/2021. L’importo stimato a base di gara, per una durata di quattro anni, è pari ad € 51.875.330,00 al netto dell’IVA. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 17:00 del giorno 19 ottobre 2023.

"Si tratta di un intervento fondamentale – ha aggiunto la Presidente Tesei - per la ricostruzione di una delle frazioni nursine più colpite dal sisma e per le quali la Regione Umbria, in accordo con la Struttura del Commissario, il Comune di Norcia e la popolazione locale, ha deciso di sperimentare un importante e innovativo intervento di ricostruzione sotto il profilo della sicurezza sismica, della tutela ambientale e del profilo normativo. Per la prima volta, infatti, verrà realizzata una ricostruzione su piattaforma sismicamente isolata per gli aggregati di origine storica e si procederà unitariamente ad opera della Pubblica Amministrazione e in collaborazione con i privati proprietari degli edifici".