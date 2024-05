Nomine & Poltrone - Alessandro Castagnino è il nuovo presidente di Federmanager Perugia

Alessandro Castagnino è il nuovo presidente di Federmanager Perugia. Già vicedirettore generale di Confindustria Umbria, una carriera lavorativa di 40 anni all’interno di Confindustria, è stato eletto dal nuovo consiglio direttivo, insieme al vicepresidente Giuseppe Chiari, direttore operativo nel Gruppo Margaritelli, e al Tesoriere dell’Associazione Daniela Farinelli, direttrice della Cassa Edile provinciale.

Consiglio direttivo e Collegio dei revisori: i componenti. Federmanager Perugia, che rappresenta ed assiste più di 250 dirigenti industriali e quadri apicali a livello territoriale, ha completato così l proprio percorso di rinnovamento, iniziato i primi di maggio con l’Assemblea straordinaria che ha modificato lo Statuto, allargandolo il Consiglio direttivo da 11 a 14 membri e, soprattutto, aumentando la presenza di dirigenti in servizio, rispetto a quelli in pensione. Successivamente, l’assemblea ordinaria, alla presenza del vicepresidente nazionale, Valter Quercioli, ha provveduto all’elezione del nuovo Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, rinnovato con l’inserimento di ben 7 nuovi componenti. Il nuovo organismo, che resterà in carica per un triennio, risulta dunque ora così composto: Anna Anchino, Maurizio Beati, Alessandro Castagnino, Giuseppe Chiari, Mauro Fagioli, Daniela Farinelli, Carlo Felici, Stefano Laurenti, Stefano Maria Perelli, Renato Perovich, Giorgio Ragni Calzuola, Vincenzo Rossi, Nagien Sabbaghian, Enrico Vianello. Il Collegio dei revisori è invece composto dai dirigenti Alberto Bartolini, Antonio De Angelis e Francesco Paradisi.

Castagnino si è dichiarato sin da subito particolarmente onorato della fiducia raccolta da parte dei colleghi ed ha voluto ringraziare il presidente uscente, Roberto Peccini “per l’ottimo lavoro svolto e per la cura e l’abnegazione con le quali che ha sempre operato a favore di tutti i colleghi associati”.