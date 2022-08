Più assunzioni, più boutique e ricavati record per Cucinelli. Oltre 120 nuovi dipendenti in 12 mesi. L'annuncio: "1 miliardo di euro nel 2024"

Al momento tutti i dati di vendita e degli ordini e i risultati relativi alla strategia di ampliamento della rete vendita confermano il grande obiettivo per la Cucinelli spa, azienda umbra leader nel mondo per il chachemire,: il raggiungimento di un fatturato pari o leggermente superiore a circa 1 miliardo di euro nel 2024. Fondamentali sono state le presentazioni con boom di ordini delle nuove collezioni (primavera-estate 2023) durante la settimana della Moda a Milano e a Pitti lo scorso giugno e nelle settimane scorse la presentazione per donne e bambini.

Un aumento dei ricavi che va di pari passo con l'aumento delle boutique retail 117 al 30 giugno 2022, rispetto alle 112 boutique al 30 giugno 2021 (107 il numero di boutique al 30 giugno 2020); il numero di hard shop è pari a 42 rispetto ai 41 hard shop al 30 giugno 2021 (29 il numero di hard shop al 30 giugno 2020). Cucinelli continua ad investire anche sul personale con assunzioni a tempo indeterminato per la produzione, marketing, amministrazione e vendita. Il costo del personale ha toccato quota 78,4 milioni di euro al 30 giugno 2022, rispetto ai 61,5 milioni di euro al 30 giugno 2021. Tradotto in posti di lavoro: 2.254 collaboratori rispetto ai 2.127 di un anno fa; ovvero 127 nuovi contratti. Una multinazionale umbra che produce e assume in Umbria vende nel mondo. Una rarità, un miracolo formato Brunello Cucinelli.

"Riteniamo quindi che le nostre attese di una crescita pari a circa il +10% nel 2023 siano molto molto concrete, anche grazie alla pianificazione delle attività in corso, con l’apertura attesa di nuove ed esclusive boutique e alcuni importanti ampliamenti di spazi di vendita" spiegano i vertici della Cucinelli "Rispetto al 2019, la nostra guidance di crescita rappresenta un incremento pari a circa il +35% per l’intero anno 2022; per il secondo semestre 2022 la crescita attesa rispetto al 2019 è quindi pari a circa il +30%". Nello specifico il confronto tra il 2021 e il 2022 la crescita dei ricavi intorno al +15%, con un miglioramento nel secondo semstre dove con l'allentamento del Covid si sono ulteriormente aperti i mercati mondiali.