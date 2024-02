Carovita a Perugia: la bolletta dell'energia è la quarta più cara d'Italia

Un grande sconforto della vita, che accomuna la maggior parte dei cittadini, è certamente l’arrivo della bolletta dell’energia elettrica. Se poi si vive nel capoluogo umbro, la bolletta è peggio di un’amara medicina.

Diversi enti di ricerca, come l’Unione Nazionale Consumatori, ma anche Facile.it, hanno infatti comunicato che Perugia è fra le province più costose per quanto riguarda l’energia elettrica.

Secondo l’analisi di Facile.it, realizzata sui consumi dichiarati in un campione di oltre 9.000 richieste di fornitura luce e gas raccolte nel 2023 in Umbria e prendendo in considerazione i prezzi offerti nel mercato tutelato, gli umbri sono stati tra i meno fortunati d’Italia per quanto riguarda la fornitura elettrica, con la quarta bolletta più pesante della Penisola.

Prendendo in considerazione i dati su base locale, emerge come Perugia sia stata l’area umbra dove le bollette sono state più pesanti, nella provincia il consumo medio a famiglia rilevato è stato di 2.499 kWh che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde a un costo di 806 euro.

Bolletta leggermente più bassa è quella del gas dove sono stati messi a budget 807 euro.

Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it., ha spiegato: “Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate, con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente le bollette caleranno. - continua Rasimelli - Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare”.