Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni presidente

Giorgio Mencaroni nuovo presidente della Camera di commercio dell'Umbria. “Un traguardo – sottolinea Confcommercio – frutto dell’impegno costante e ultradecennale di Mencaroni sul doppio fronte - prima associativo, poi anche camerale - per la tutela e lo sviluppo delle attività di tutti i settori della nostra regione. Impegno che, nell’attuale situazione di estrema ed allarmante difficoltà di molti comparti, a causa dell’emergenza Covid, sarà sicuramente ancora più forte e appassionato. Siamo convinti – conclude la nota – che Giorgio Mencaroni saprà essere la voce autorevole, forte e unitaria di tutte le imprese di tutti i territori dell’Umbria, nel segno dell’unico obiettivo di dare un aiuto nelle attuali difficoltà, ma soprattutto una prospettiva futura e innovativa all’economia e alla società umbre. E tutto il sistema Confcommercio Umbria lo supporterà in questo percorso, accompagnandolo in una sfida così stimolante”.

Per Luciano Bacchetta, presidente della Provincia di Perugia, la Camera di commercio dell'Umbria "è una nuova e prestigiosa istituzione che sono certo il neo Presidente saprà guidare con la professionalità e la lungimiranza che da sempre ha avuto modo di mettere in campo sia nella sua attività privata che nell’ambito dell’associazionismo di categoria". Poi le congratulazioni a Mencaroni: "Ho avuto modo in più occasioni di collaborare con lui anche nella veste di sindaco apprezzandone l’impegno per la crescita armonica dei territori della Provincia di Perugia che ora sicuramente estenderà all’intera Umbria. Nel congratularmi con lui per il nuovo impegnativo incarico sono convinto che anche grazie al lavoro che si accinge a compiere usciremo da questo difficile momento legato alla pandemia più forti e consapevoli".

Congratulazioni anche da Anci Umbria: "E’ con grande soddisfazione – afferma il presidente facente funzioni di Anci Umbria, Michele Toniaccini – che apprendiamo la nomina di Giorgio Mencaroni alla guida di questa nuova Istituzione. Siamo certi che il neo presidente, grazie alla sua grande esperienza pluriennale alla guida della Camera di Commercio di Perugia, oltre che in qualità di vicepresidente vicario di Unioncamere nazionale e alla sua storia personale di imprenditore, saprà rivestire anche questo incarico con la passione, la determinazione, la professionalità di sempre, dando all’ente camerale nuova linfa. Questa è una fase economica e sociale molto difficile e l’aver riunito in un unico ente due realtà distinte, non potrà che rafforzare e concorrere alla visione unitaria di sviluppo del territorio regionale. L’azione e i programmi della Camera di Commercio, da sempre, svolgono un ruolo centrale anche per lo sviluppo e la crescita dei comuni. L’augurio, quindi, di buon lavoro".