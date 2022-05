L'Umbria che eccelle | La perugina Caltiber entra nel Gruppo internazionale BigMat: "Il partner giusto per un salto di qualità"

Caltiber Srl, azienda di San Martino in Campo, con un fatturato di 7 milioni di euro nel 2021 e una storia quarantennale per la commercializzazione di materiali da costruzione, è entrata nel Gruppo internazionale BigMat per rafforzare la sua presenza nel mercato della distribuzione nazionale e internazionale.

"Per consolidarci e rafforzarci come attività di rivendita di materiali edili - ha sottolineato l’amministratore unico Carla Pencelli. - abbiamo scelto di affidarci a un partner come il Gruppo BigMat che ci può sostenere in questa crescita. È un primo passo per fare un salto di qualità e cogliere tutte le opportunità che si presenteranno rispondendo alle esigenze del mercato attraverso soluzioni innovative e di alta qualità oltre che un’ampia offerta di servizi" ha sottolineato l’amministratore unico Carla Pencelli.

LA SCHEDA AZIENDALE

Nel punto vendita di Santa Sabina (PG) lo staff specializzato supporta imprese edili, artigiani e professionisti nella scelta di prodotti di edilizia pesante e materiali da costruzione ma anche finiture. Nello stabilimento di San Martino in Campo (PG), oltre alla vendita di prodotti di edilizia pesante e materiali da costruzione come a Santa Sabina, si trova la lavorazione dell'acciaio per cemento armato con una capacità produttiva di circa 15mila tonnellate annue, ma anche lavorazioni di pre-assemblaggio quali gabbie circolari per palificazioni, paratie, plinti, pilastri e travi. Per il calcestruzzo BigMat In Caltiber dispone di due impianti dalla capacità produttiva di 80mila mc annui. L’azienda produce inoltre calcestruzzo drenante DRAINCALTIBER per pavimentazioni continue e solai alleggeriti.