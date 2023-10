Il Cachemire di Cucinelli spopola nel mondo senza vendersi l'anima: dopo Solomeo, maxi stabilimento "in provincia"

L'imprenditore "umanista" umbro, Brunello Cucinelli, dopo aver raggiunti fatturati record nel 2022 e con un 2023 addirittura con un altro importante segno più, continua ad investire controcorrente rispetto ai grandi marchi e alle multinazionali poco amanti delle radici. Eh già perchè dopo aver rafforzato e riempito la capitale del cachemire Solomeo, l'azienda investirà per aumentare la produzione in un nuovo maxi stabilimento: non all'estero, ma sempre in Italia e in quei paesi della provincia che tanto mestiere hanno nelle mani ma sempre meno lavoro a disposizione. In Abruzzo a Penne, provincia di Pescara, incomincia a delinearsi il nuovo punto di produzione di Cucinelli nel quale a novembre sarà operativa la prima parte della filiera produttiva all'interno di una struttura che non è stata costruita ex novo ma riqualificando un fabbricato già presente. Il collega Luca Speranza de Il Pescara, del nostro gruppo Citynews, ha fatto il punto sulla nuova struttura per l'Alta Moda: "Inizialmente ci sarà l'assunzione e la messa in operatività di circa 70 lavoratori, che diventeranno in tutto circa cento entro la fine del 2023. Nel frattempo proseguiranno tutti i cantieri per realizzare e completare l'intero complesso di stabilimenti che manderà a regime la produzione. In tutto, si stimano oltre 300 assunzioni fra personale di fabbrica, impiegati e dipendenti di vario genere. L'edificio principale sarà di oltre 5 mila metri quadrati. Anche sul fronte della viabilità, l'amministrazione comunale fa sapere che proseguono i lavori per il miglioramento lungo la statale 81 che prevedono, in accordo con l'Anas, la realizzazione di una rotatoria oltre all'attivazione di un nuovo depuratore". Con l'arrivo di Cucinelli anche altri marchi nazionali hanno contattato il comune di Penne interessati al nascente polo della moda.