Caccia Village 2023, la novità: corsi e lezioni con gli esperti

Con la regia di Luigi Giusti, promotore e organizzatore dell’appuntamento, insieme ad Andrea Castellani patron del Caccia Village, 5 tra le più importanti scuole italiane di caccia, si alterneranno per la prima volta insieme, nei tre giorni della manifestazione, trattando i principali argomenti di interesse venatorio.

A dare vita a questo evento unico nel suo genere, saranno le scuole Latemar, La Foresta, Dream Formazione, Accademia Foreste e Fauna e Obora Hunting Academy.

“L’aspetto della formazione è da sempre al centro dell’attenzione per Caccia Village – afferma Andrea Castellani – Ogni edizione si caratterizza per un ricco calendario di appuntamenti formativi, ma quest’anno volevamo dare un valore aggiunto ai tanti visitatori che frequentano la manifestazione e partecipano ai vari corsi e dibattiti. E’ per questo che quando Luigi Giusti ha proposto di riunire le più importanti scuole di caccia italiane, abbiamo sposato l’idea e dato tutto il nostro supporto al suo progetto”

Un lavoro di squadra portato avanti con grande tenacia da Luigi Giusti per diversi mesi, ma che ha dato sicuramente il via a un grande appuntamento formativo, unico in Italia, che si preannuncia già essere un fiore all’occhiello per questa edizione 2023 del Caccia Village.

Novità nella novità anche la location scelta per lo svolgimento di alcuni appuntamenti formativi. Ad ospitare infatti alcuni workshop in cui si tratteranno temi meno didattici, ma più divulgativi, non saranno le aule del centro congressi, ma un’area esterna adiacente al padiglione che consentirà un approccio sicuramente più coinvolgente e interattivo con i partecipanti, offrendo anche al pubblico passante di prendere parte a questi interessanti momenti di approfondimento e confronto con i relatori di 5 delle scuole di caccia più importanti e strutturate in Italia.

I corsi

Le 5 scuole si alterneranno dal 12 al 14 Maggio con un programma denso di appuntamenti, dove ognuna delle scuole sarà protagonista di due workshop, a rotazione ripetuti nelle tre giornate, che tratteranno i principali argomenti di interesse venatorio. Questo per consentire a tutti gli interessati, nell’arco della manifestazione, di poter seguire entrambi i workshop proposti dalle scuole.

Questi alcuni dei temi che si affronteranno : i sistemi per la visione notturna (La Foresta), le tecniche di caccia agli ungulati con richiamo (Obora Hunting Academy), le catture a sostegno della gestione faunistica (Dream Formazione), cultura ed etica venatoria nel rispetto delle tradizioni ma con un occhio al futuro (Latemar), i sensi degli ungulati e le tecniche di caccia. Realtà e leggende sul mimetismo del cacciatore (Accademia Foreste e Fauna)

Programma Completo con orari e argomenti disponibile sul sito di Caccia Village. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero.