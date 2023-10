ECCELLENZE UMBRE Caarp, 50 anni di storie e acconciature

Una storia di cooperazione e condivisione, ma anche di grande lungimiranza e programmazione, quella che ha reso nel tempo la Caarp la prima cooperativa di acconciatori, per numeri e volumi, in Italia. Nasce nel 1973 il Consorzio Artigiani Acconciatori Riuniti Perugia (Caarp), quando un gruppo di 11 parrucchieri con grande determinazione e passione fonda la cooperativa, gettando le basi di quella che oggi rappresenta una storia di successo. E proprio in questi giorni, domenica 15 ottobre, la Caarp ha riunito oltre 150 persone per celebrare i suoi primi 50 anni di storia. Presenti alla Valle di Assisi, oltre ai soci, Andrea Romizi, sindaco di Perugia; Roberto Giannangeli, direttore CNA Umbria; Danilo Valenti, presidente Legacoop; Marina Gasparri, AD Ecipa – Consorzio Futuro; Federico Massinelli, direttore Cnosfap regionale. Attraverso investimenti mirati di oltre 2 milioni di euro, oggi la Caarp commercializza 6.000 prodotti professionali di ben 75 fornitori diversi, oltre ad una vasta gamma di attrezzature e arredamenti per il settore.

Gestisce un centro servizi all'avanguardia e corsi professionali di aggiornamento e formazione. A fronte di un graduale sviluppo nel settore commerciale, con più di 2.000 soci la cooperativa di acconciatori attualmente è la più grande a livello nazionale nel settore di riferimento.