Busitalia, accordo con i sindacati: bonus welfare da 300 euro

Siglatol’accordo tra le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Busitalia Sita Nord che definisce il contributo welfare destinato ai lavoratori della società di trasporto su gomma del Gruppo Fs. A loro 300 euro per “l’apporto professionale con il quale hanno contribuito, anche nel pieno dell’emergenza sanitaria, ad assicurare la continuità aziendale” si legge nell’accordo.

Il contributo potrà essere utilizzato attraverso la piattaforma aziendale per servizi di welfare come, ad esempio, il rimborso di utenze domestiche, il trasporto pubblico locale o buoni carburante, ma anche per fondi di pensione complementare