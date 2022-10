Brunello Cucinelli vola, in 9 mesi ricavi netti per 642 milioni di euro

Il re umbro del cachemire vola. "I risultati di questi nove mesi dell’anno 2022 sono davvero splendidi: stiamo infatti ottenendo grandi risultati dall’immagine che il brand rappresenta nel mondo per il suo stile, per il modo di lavorare e per la concezione umanistica del business, e ci fanno pensare a un fine anno prodigioso, con una crescita del fatturato vicina al 25%".

Parole di Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda. Detto in numeri, come esaminato e certificato dal Consiglio di amministrazione della Spa, i ricavi netti al 30 settembre 2022 "sono pari a 642 milioni di euro, con una crescita del +27,7% a cambi correnti (+23,2% a cambi costanti) rispetto al 30 settembre 2021".

Per quanto riguarda le aree geografiche si registrano "Crescite molto, molto belle in tutte le aree: Americhe +45,%, Asia +22,6%, Europa +21,6%, Italia +10,2%".

Il progetto "per un grande futuro"

A Solomeo, prosegue Cucinelli, "seguitiamo a sostenere il nostro grande progetto per un grande futuro: le condizioni universali di lavoro per l’essere umano". L'imprenditore aggiunge: "Non vi è dubbio che disporre delle strutture produttive e commerciali a pieno regime, non avendo licenziato alcuno durante gli ultimi due anni, ci consente di far fronte all’importante quantità di merce richiesta dal mercato dove, in linea generale, la domanda supera l’offerta. La debolezza dell’euro e le filiere corte di produzione stanno premiando non solo noi ma l’intero comparto manufatturiero di pregio italiano, a dimostrazione di quanto sia forte il nostro stato sociale. La raccolta di ordini per la Primavera-Estate Uomo-Donna 2023 è stata ottima, sia per l’immagine che per le quantità. Tutto questo ci fa immaginare un 2023 con un fatturato in solida crescita del 10%".

E ancora: "Vorremmo continuare a dedicare grandissima attenzione ai luoghi di lavoro, alle ore lavorative e di connessione e al rispetto della dignità morale ed economica di tutte le umane risorse - sottolinea Cucinelli - . Riteniamo che questi temi siano molto forti, specialmente nei reparti di produzione, e in particolare per quelle persone i cui salari rientrano nella prima fascia retributiva, e vorremmo che fossero un po’ più alti. Pensiamo che solo tornando a dare questa dignità morale ed economica, possiamo immaginare che i giovani vengano a lavorare nelle nostre fabbriche, e questo è anche ciò che cerchiamo di mettere in pratica nelle belle, a nostro giudizio, Scuole delle Arti e dei Mestieri di Solomeo".