Brunello Cucinelli vola, 620 milioni di euro di ricavi in sei mesi: "Nel 2030 raddoppio del fatturato"

Brunello Cucinelli non conosce crisi e continua a cresce. Secondo i dati prelimiari del primo semestre 2024 esaminati dal Cda della casa di moda di Solomeo i primi sei mesi dell'anno fanno registrare "risultati estremamente positivi, che ci riempiono di gratitudine verso i nostri clienti, partner e umane risorse, con un fatturato pari a 620,7 milioni di euro, in crescita del +14,1% a cambi correnti (+14,7% a cambi costanti)".

E ancora: "I risultati di vendita - specificano dalla Brunello Cucinelli spa - ci hanno permesso di raggiungere nel secondo trimestre ricavi pari a 312 milioni di euro, superiori rispetto ai 309 milioni di euro del primo trimestre. Questi numeri rappresentano un segnale chiaro della sostenibilità e concretezza del nostro progetto di crescita per il 2024, che prevediamo intorno al +10%. Nella seconda metà del 2024, consideriamo attentamente le significative basi di comparazione del 2023, quando avevamo riportato il fatturato più elevato di sempre nel secondo semestre dell’anno".

Dalla casa di moda annunciano anche "importanti investimenti nel biennio 2024-2025, che ci garantiranno la capacità produttiva per il prossimo decennio, supportando il progetto di raddoppio del fatturato previsto nel 2030".

E ancora: "I progetti di investimento consistono, in primo luogo, nel raddoppio della fabbrica di Solomeo, che sorgerà alle porte del Borgo in un ex compendio industriale interamente bonificato e riqualificato. Questa importante opera di recupero ci permetterà di non utilizzare terreno vergine, in linea con la visione della nostra Casa di Moda di preservare l’ambiente e tutelare il paesaggio, fortificando allo stesso tempo il rapporto con la comunità".