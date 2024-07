Brunello Cucinelli e l'Umana Intelligenza Artificiale: "Legare armoniosamente il futuro che ci attende al più amabile passato"

Brunello Cucinelli vara la piattaforma Solomei AI, la base del sito internet di nuova generazione della Casa di Moda di Solomeno - BrunelloCucinelli.AI - basato sull'intelligenza artificiale.

L'intento di fondo, spiega il Re del cachemire, "è quello di misurarsi con una tecnologia capace di valorizzare le migliori qualità dell’Intelligenza Artificiale unitamente a quella dell’essere umano".

E ancora: "Il nuovo sito abbandona il concetto di pagina e di menu e ospita contenuti liberi di fluire e combinarsi di fronte al visitatore. Dal progetto è sorta la piattaforma Solomei AI, costruita per rendere possibile questa nuova generazione di siti. BrunelloCucinelli.AI prova a rappresentare un’espressione di Umana Intelligenza Artificiale il cui intento è quello di legare armoniosamente il futuro che ci attende al più amabile passato".

L'imprenditore spiega che "sono quasi tre anni che, con un gruppo dedicato di ricercatori provenienti dal mondo della matematica, dell’ingegneria, dell’arte e della filosofia, stiamo lavorando a questo progetto. Speriamo che esso possa coniugare con armonia l’umana e l’artificiale intelligenza, donando equilibrio al rapporto del genio dell’essere umano con il meglio dell’AI".

Nel maggio 2019, ricorda Cucinelli, "avevamo posto le basi di una riflessione condivisa con i massimi esperti mondiali di AI grazie al “Primo Simposio dell’Anima e dell’Economia di Solomeo”. Nel maggio scorso abbiamo curato la seconda edizione del Simposio, coronata con il Dottorato Honoris Causa in Scienze Umane assegnato dalla nostra stimata Università degli Studi di Perugia al mio carissimo amico Reid Hoffman, genio dell’AI. Filo conduttore dei nostri lavori per la Umana Intelligenza Artificiale è stato e continuerà a essere la ricerca di un atteggiamento sereno e di speranza verso una tecnologia che, ne sono certo, arrecherà benefici a tutta l’umanità".

Il nuovo sito internet, spiega ancora, "si alleggerisce dalla costrizione delle pagine e rimette al centro di tutto la persona che, in piena libertà, ne va scoprendo i contenuti. L’innovativa piattaforma Solomei AI, che aspira a rappresentare visivamente e immediatamente ciò che via via si ricerca, è il bel frutto d’una pianta che nasce dalla più antica sapienza. Ci ricorda il mio maestro Senofane: “Certamente fin dall’inizio non tutto gli dèi svelarono ai mortali, ma nel corso del tempo quelli che ricercano trovano ciò che è meglio”. Mi piacerebbe che i nostri giovani potessero, in questo loro tempo, andare con fiducia alla ricerca di ciò che è meglio".