Brunello Cucinelli, nuovo riconoscimento per il "re del cashmere"

Nuovo ricoscimento per Brunello Cucinelli. All'imprenditore del cashmere il Neiman Marcus Award "for distinguished Service in the field of fashion" per l’anno 2023.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Parigi durante la prossima Fashion Week, nel marzo 2023.

"Sono lusingato e grato alla Neiman Marcus, una delle più alte espressioni della moda e lusso nel mondo. Ringrazio di cuore Geoffroy van Raemdonck, Lana Todorovich e tutti i collaboratori con i quali abbiamo avuto il piacere di lavorare e scambiare opinioni negli ultimi venti fruttuosi anni” ha commentato l’imprenditore di Solomeo.

“Il prestigioso riconoscimento che mi è stato conferito mi riempie di gioia e mi onora straordinariamente, soprattutto perché credo che non sia solo un magnifico riconoscimento del lavoro della nostra casa di moda, ma anche una prova eccezionale del grande apprezzamento del mondo intero per il valore dell'alto artigianato, del Made in Italy e, ne sono certo, anche del nostro modo di vivere e lavoro, che noi di Solomeo amiamo chiamare in universale armonia con il Creato” ha concluso Cucinelli.