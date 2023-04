Brunello Cucinelli nel gotha degli uomini più ricchi del mondo

Brunello Cucinelli consolida il suo ruolo di imprenditore di successo. Un dato di fatto certificato anche da Forbes con la sua classifica annuale degli uomini più ricchi del mondo. Se non bastassero per l'imprenditore umbro i numeri dell'azienda, le previsioni di ricavo sempre in crescita, ma anche il suo contributo da vero filantropo di un moderno umanesimo, a cui è molto legato e che porta avanti anche con la fondazione che porta il suo nome e quello della moglie Federica, arriva anche la "certificazione" dell'autorevole rivista economica. Che colloca il re del cachemire con tutta la famiglia alla posizione 905 con un patrimonio netto di 3,2 milardi di dollari. Nella classifica dei "ricchi italiana" Cucinelli si trova al 12esimo posto.