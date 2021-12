Brunello Cucinelli, il capitalismo umanistico 'messo su carta': il riciclo si fa in azienda con il 'PaperLab'

Due visioni simili del modo di fare impresa, in cui la combinazione di modernità e artigianalità si accompagna a un costante impegno verso la tecnologia sostenibile. Questo c'è dietro la partnership tra Epson e il brand umbro del lusso Brunello Cucinelli che in installato 'Paper Lab', sistema innovativo del colosso giapponese progettato per dare nuova vita alla carta e ottimizzare l'utilizzo delle risorse attraverso un approccio incentrato sull'economia circolare.

"Oltre a rispecchiare il nostro costante impegno verso la tecnologia sostenibile - spiegano da Epson -, questa partnership sottolinea la condivisione degli obiettivi ambientali con Brunello Cucinelli, azienda che pone al centro della propria filosofia il rispetto del creato, dell'umanità e del pianeta". Con Epson PaperLab, il primo sistema al mondo per il riciclo a secco della carta in ufficio, le aziende possono trasformare quella usata in carta nuova in un unico processo grazie a una soluzione circolare che riduce significativamente il consumo di carta, acqua ed energia, oltre che la produzione di rifiuti. "Abbiamo unito le forze con Brunello Cucinelli, azienda nota per i suoi elevati standard industriali - dice Yasunori Ogawa, presidente mondiale di Epson -, per garantire un futuro migliore ed equo al pianeta e alle persone".

Questo invece il commento di Riccardo Stefanelli, amministratore delegato dell'azienda umbra: "Brunello Cucinelli si fonda sul principio del capitalismo umanistico, ovvero l'idea di vivere in armonia con il creato. Sono convinto che la collaborazione con Epson ci aiuterà a portare avanti i nostri valori, rispettando sempre la dignità umana e l'ambiente. Questa partnership - conclude l'ad - sostiene i nostri sforzi per custodire e mostrare aree di straordinaria bellezza naturale e, con l'impiego di tecnologie innovative, supporta il cambiamento dall'interno che ci porterà a essere davvero sostenibili".