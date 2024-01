Brunello Cucinelli, il party sulla neve per la nuova collezione aprés-ski

Una party sulla neve di Gstaad (Svizzera) per celebrare la nuova collezione aprés-ski di Brunello Cucinelli. "Un cocktail ad alta quota seguito da una cena privata presso l’hotel Gstaad Palace per i clienti e gli amici del brand", annuncia una nota. Tra gli ospiti, tutti in look Brunello Cucinelli, Caro Daur, Barbara e Charly Sturm, Tamu McPherson, Giorgina Clavarino, Nils Kuesel e Carlo Sestini.

Capsule Mountain Series di Brunello Cucinelli

"Ispirazioni dal mondo d'alta quota definiscono il gusto della Capsule Mountain Series, pensata per infondere un tocco sofisticato all'après-ski e ai momenti di relax durante la stagione invernale.Tra anima sportiva e allure raffinata, i capi della Capsule combinano i classici tessuti della collezione invernale alle interpretazioni contemporanee di elementi tecnici e dettagli funzionali che arricchiscono outerwear e pantaloni imbottiti, scarpe stile outdoor, maschere da sci e accessori avvolgenti dal gusto sportivo per un'eleganza dinamica.I capi sono progettati per l’utilizzo durante l’attività in montagna. La Mountain capsule nasce allo scopo di creare outfit che coniughino il gusto distintivo del brand con le caratteristiche dell’abbigliamento sportivo per le giornate da trascorrere in montagna.I capi abbinano i classici tessuti pregiati delle collezioni Brunello Cucinelli a materiali tecnici dalle proprietà isolanti e idrorepellenti, in modo da proporre look funzionali e allo stesso tempo ricercati sia per le attività da montagna che per i momenti ricreativi da trascorrere nelle località d’alta quota.Tessuti preziosi trasmettono il DNA Brunello Cucinelli ai matching set dall’aspetto sportivo, resi caldi e confortevoli grazie all’imbottitura in Thermore. La morbida flanella è trattata con finissaggio idrorepellente ed è dotata di una membrana in poliuretano che accresce la protezione dagli agenti atmosferici", si legge una nota della Brunello Cucinelli spa.