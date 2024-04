Brunello Cucinelli cresce senza sosta: in tre mesi ricavi per 309 milioni di euro

Brunello Cucinelli continua a crescere. Il consiglio di amministrazione della casa di moda di Solomeo ha esaminato il fatturato del primo trimestre 2024, in accordo con gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board.

Nei primi tre mesi dell'anno i ricavi netti arrivano a 309,1 milioni di euro. Rispetto al 2023 è un +16,5% a cambi correnti (+17,9% a cambi costanti). La stima del brand del lusso è di una crescita del 10% su base annua.

Le vendite in Europa portano un "fatturato pari a 108,8 milioni di Euro, in crescita del +13,9% rispetto al primo trimestre del 2023, con un peso del 35,2%". Nelle Americhe "vendite pari a 114,2 milioni di euro, in crescita del +19,5% rispetto al primo trimestre 2023, con un peso pari al 36,9%". In Asia "ricavi pari a 86,1 milioni di euro, in rialzo del +16,0% rispetto ai primi 3 mesi del 2023, con un peso pari al 27,9%".

"Il primo trimestre di quest’anno si è chiuso con ottimi risultati di vendita che ben descrivono il favore che le nostre collezioni e il nostro lifestyle stanno raccogliendo in tutto il mondo - spiega Brunello Cucinelli - . La bellissima raccolta ordini sulle collezioni autunno-inverno 2024, sia uomo che donna, e la forte positività dei commenti dei giornalisti internazionali e dei grandi multibrand sul nostro stile di “lusso gentile” ci portano a ribadire con rinnovata convinzione le nostre aspettative, per l’intero anno 2024, di una crescita dei ricavi nell’intorno del 10% e di un sano e giusto profitto. Siamo molto fiduciosi che la ricerca di un prodotto bello, ben fatto, esclusivo e raro sia destinata a continuare nel tempo, riconoscendo l’altissimo valore del lavoro manuale ed artigiano. Vorrei concludere questo documento di natura economica con una breve nota umanistica: in questi tempi, giorno dopo giorno, ormai da un tempo che appare troppo lungo, l’umanità assiste attonita a più di un conflitto tanto inaspettato fra persone umane, io penso tra sorelle e fratelli, ma sono certo che il buon senso e l’armonia universale torneranno a guidare le azioni di chi ha la responsabilità di raggiungere un destino comune potenzialmente ricco di lietezza: ispirato dal mio maestro Pitagora il mio augurio è che il Creato aiuti questo risveglio in ogni parte del mondo".