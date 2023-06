Lavoro, nel "Decreto lavoro" il bonus per chi assume gli under 30 che non studiano né lavorano

I datori di lavoro che decidono di assumere i Neet avranno un incentivo fino al 60% della retribuzione mensile per 12 mesi. La novità è contenuta nel “Decreto lavoro” e riguarda i giovani under 30 che non studiano e non lavorano.

“Dal primo giugno fino al 31 dicembre 2023 – spiega il consulente del lavoro Roberto Girolmoni e titolare dell’agenzia ‘Soluzione lavoro spa’ – i datori di lavoro che decidono di assumerli riceveranno un incentivo fino al 60 per cento della retribuzione mensile, valido 12 mesi. Per richiederlo è necessario inviare la domanda telematicamente sul sito dell'INPS e sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche per somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, tranne che per i rapporti di lavoro domestico”.

L’agevolazione è per chi assume under 30, che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o formazione, e che siano registrati al Programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani”, tramite il quale è stato attuato in Italia il piano europeo Garanzia giovani, destinato proprio ai “Neet” e terminato nel 2020.

“Il bonus Neet, infine, può essere cumulato con l’incentivo per assumere giovani under 36 previsto dalla legge di Bilancio per il 2023 – conclude Girolmoni di ‘Soluzione Lavoro SPA’ – e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote già previste da altre disposizioni, ma in caso di cumulo, scenderà al 20 per cento della retribuzione mensile lorda”.