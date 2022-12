Bollette da incubo, l'annuncio dell'Adoc: "Stop del garante agli aumenti unilaterali"

Bollette da incubo, c'è una novità. “Nella scia di tale provvedimento ci auguriamo che vengano rimborsati tutti coloro che hanno subito dei rincari ingiusti. Inoltre, auspichiamo che vengano compiuti altrettanti controlli e presi ulteriori provvedimenti per tutelare e difendere i diritti dei consumatori che sono quotidianamente in pericolo”. Parole dell’Adoc Umbria. L'associazione "per la difesa e l’orientamento dei consumatori" annuncia con una nota che "l’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha avviato un’istruttoria con consequenziali provvedimenti cautelari nei confronti di sette aziende di fornitura di energia elettrica e gas. Nello specifico si tratta di A2A, Acea, Edison, Enel, Engie, Eni e Hera".

I motivi, spiega l’Adoc Umbria, "sono dovuti al mancato rispetto, da parte delle società in questione, dell’articolo 3 del decreto legge 115 del 9 agosto 2022, convertito in legge il 21 settembre 2022, con cui è stata disposta l’impossibilità per le aziende erogatrici di modificare i prezzi nei contratti di fornitura firmati con i clienti: dal 10 agosto 2022 e sino al 30 aprile 2023, infatti, è fatto divieto ai fornitori di energia elettrica e gas naturale di effettuare modifiche unilaterali alle clausole economiche contrattuali". E ancora: "Ciò che è stato contestato alle aziende – prosegue l’Adoc Umbria – è proprio la mancata sospensione della modifica di tali condizioni contrattuali. Difatti, è emerso che oltre 2,6 milioni di clienti avrebbero già subito un aumento di prezzo ingiustificato. Agcm ha specificato la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso. Le imprese in questione dovranno dunque ripristinare i prezzi che erano stati concordati ed erano in vigore prima del 10 agosto. Alle imprese è stato concesso un termine di sette giorni per presentare le proprie difese, a seguito delle quali l’Autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari già adottati".