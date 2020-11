L'Umbria nell'olimpo nell’European Beer Star, medaglia d'oro e d'argento alle birre dell'Eremo

Medaglia d’oro e d’argento alle birre dell’Eremo. I prestigiosi premi sono stati assegnati nel corso di una delle principali competizioni di birra al mondo, l’Europan Beer Star 2020. Selva Sour ha ricevuto la Medaglia d'Oro per la categoria Belgian-Style Lambic and Geuze, mentre Tuka ha ricevuto la Medaglia d'Argento per la categoria Speciality Ipa.

In questo anno segnato dal Covid 19, 2.036 birre di 42 diversi Paesi di tutto il continente hanno partecipato “all'European Beer Star 2020”, che si è tenuto per il sedicesimo anno consecutivo. Una giuria composta da 72 giudici, mastri birrai, sommeliers e affermati intenditori europei hanno preso parte alla due giorni e mezzo di degustazione all’inizio dello scorso mese di ottobre per determinare i vincitori delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo tra i 70 differenti tipi di birra.

I giovani titolari Enrico e Geltrude, affiancati da una affiatatissima squadra, ancora una volta ci hanno dimostrato come la passione per il proprio lavoro è sempre il vero e unico segreto per superare qualsiasi difficoltà.