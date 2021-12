Birra, vino, ceramica: presentate le bottiglie in edizione limitata con il Barley Wine 2021 di Birra Perugia

All'insegna del dialogo tra mondi apparentemente lontani, ma uniti dalla ricerca dell’eccellenza e da un territorio comune, nasce il Barley Wine di Birra Perugia, presentato ogni anno in una versione diversa e frutto di un lungo lavoro.

In primo piano la birra, alquanto particolare, di grande struttura e gradazione alcolica, ideale in questa stagione per via del suo carattere "invernale". Una birra da invecchiamento, addirittura, perfetta per un regalo di Natale da intenditori.

Il connubio con il territorio

Un vero e proprio “vino d’orzo”, omaggio dichiarato al nettare di Bacco, da sempre familiare al territorio in cui si trova il birrificio. Le vicine colline di Torgiano sono notoriamente vocate alla viticoltura e ospitano una delle cantine italiane più rappresentative nel mondo: Lungarotti. Proprio con questa realtà, Birra Perugia ha avviato una bella collaborazione: una volta usate per i loro grandi vini, le barrique Lungarotti vengono impiegate per l’affinamento di questa birra speciale. La sosta nelle botti, stavolta, è durata addirittura due anni!

Infine, il cerchio si chiude con un’altra eccellenza del territorio. Birra Perugia, infatti, si trova in una terra di confine tra i comuni di Perugia, Torgiano e Deruta, celebre nel mondo per le sue ceramiche d’autore. Inevitabile, dunque, pensare a bottiglie di ceramica per una birra che ha conosciuto i legni del vino di Torgiano.

Quest’anno le “opere” sono state ideate con il prezioso supporto delle designer Marta Toni e Beatrice Fedeli (Martatoni Studio), quindi realizzate dall’artista Nicola Boccini. Il risultato è straordinario: 50 bottiglie numerate, in gres porcellanato, smaltate e sigillate con tappo meccanico.

Le bottiglie targate 2021 sono state svelate da tutto lo staff del birrificio, alla presenza del sindaco di Torgiano Eridano Liberti, dell’assessore alla Cultura Elena Falaschi e del vicesindaco di Deruta Giacomo Marinacci.

“Siamo orgogliosi di questo progetto – fanno sapere da Birra Perugia -. Teniamo particolarmente al dialogo territoriale e vogliamo mettere insieme molte esperienze che parlano la lingua di casa nostra, in sinergia con il meglio che troviamo intorno a noi. Dove sono in vendita le bottiglie? Le poche disponibili si possono acquistare direttamente al birrificio, come del resto tutte le altre referenze”.

Birra, vino, ceramica e soprattutto territorio si fondono così in questo Barley Wine che pare incarnare alla perfezione lo slogan di Birra Perugia: “bevi per ricordare”.