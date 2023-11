Birra Perugia ancora una volta tra i migliori birrifici europei

Birra Perugia conquista due nuove medaglie all’European Beer Star. Nell’edizione 2023 a Norimberga, in Germania, le medaglie sono state assegnate a Golden Jazz (Oro) e Suburbia (Argento).

“Un’altra grandissima gioia – commenta lo staff di Birra Perugia, giunto a Norimberga per l’occasione -. Vincere qui è come alzare la Champions o la Coppa del Mondo, davvero un’emozione unica che ci ripaga di tanti sacrifici e che vogliamo dividere con tutti quelli che collaborano con noi, con i locali che servono le nostre birre e con chi ci sceglie ogni giorno. Per di più questo risultato arriva durante i festeggiamenti dei nostri primi 10 anni di attività: davvero la ciliegina sulla torta”.