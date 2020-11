European Beer Star 2020, Birra Perugia conquista 3 medaglie

Grande soddisfazione per Birra Perugia. Il birrificio umbro realizza una delle performance migliori di sempre all’European Beer Start di Norimberga, in Germania. Tre medaglie, assegnate a Cosmo Rosso (Oro), Suburbia (Argento) e ILA (Argento).

“In un anno così complicato - commentano da Birra Perugia – questi risultati portano lampi di gioia e una rinnovata fiducia nel futuro. Non è un momento facile, con tanti locali chiusi e un mercato praticamente bloccato che mette a repentaglio tutto il settore; per questo siamo ancora più felici dei riconoscimenti ottenuti. Lavorare bene in queste condizioni è significativo e incoraggiante, segno anche della maturità raggiunta da tutto il nostro staff. Questi sono traguardi pazzeschi per una piccola realtà come la nostra,capaci di dare valore al nostro marchio ma anche a quello della città e di tutto il movimento della birra artigianale italiana”.

Quest’anno c’erano in lizza 2.036 birre, provenienti da ben 42 paesi diversi di tutti i continenti, che sono state giudicate da una severa e qualificata giuria formata da 72 super esperti. Le degustazioni sono state fatte “alla cieca”, a fine Ottobre, e gli attesissimi risultati sono arrivatii il 13 Novembre. “Questo metodo rigoroso e trasparente è il motivo del successo del concorso, divenuto ormai tra i più prestigiosi del pianeta”, sottolinea Stefan Stang, Managing Director del Bavarian Private Brewers’Association.