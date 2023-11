Confesercenti Umbria traccia il bilancio del 2023: "Inflazione, tassi e costi frenano l'economia. Bisogna lavorare su tassazione, online e turismo"

Inflazione, tassi alle stelle, rallentamento della crescita, difficoltà per le famiglie e per i commercianti. Il 2023 non è un anno da segno “più” e le previsione per il 2024 non sono migliori. Giuliano Granocchia, presidente di Confesercenti Umbria, traccia il bilancio di questo anno che va a concludersi, delineando un quadro economico e politico da rivedere sotto diversi aspetti, dalla concorrenza “sleale” tra l’online e il commercio classico, il ruolo degli istituti bancari, il rapporto con la grande distribuzione e il turismo. Granocchia vede positivamente il ruolo di Confesercenti nel territorio regionale, con un 2023 che si chiude con rinnovato impegno e una presenza nel tessuto economico regionale in crescita.

Presidente, come è andato questo 2023 tra inflazione, aumento dei costi e crisi economica?

“La risposta è già contenuta nella domanda. L'effetto congiunto di questi tre fattori ha determinato una difficile congiuntura economica dopo la buona performance del 2022 che ha visto il paese raggiungere i 1.909.154 milioni di euro, con un aumento del 3,7% e l'Umbria sostanzialmente in linea con un più 3,5. Il 2023 ci consegna un rallentamento della crescita con il Pil intorno all'1,3 % ed ancora peggiori le previsioni sul 2024. Certo qualcuno potrebbe dire che poteva andare peggio, ma non credo che il male minore sia una suggestione capace di guidarci nel cercare di capire il quadro economico con le sue ricadute sulla situazione sociale dove, probabilmente, l'andamento è ancora peggiore. In sintesi, inflazione ed aumento dei tassi di interesse hanno martellato come le due notti del famigerato bombardamento della città di Dresda tra i 13 e 15 giugno del '45”.

Quali sono, secondo Lei, le misure da mettere subito in campo a sostegno del settore?

“Se si riferisce al settore del commercio credo che la politica nazionale ed europea debbano aprire una profonda riflessione su come l'online ha contribuito alla modifica dei consumi da parte dei cittadini. Le sembra ragionevole che la nostre piccole imprese del commercio del turismo e dei servizi debbano, giustamente, rispettare una legislazione fiscale come quella italiana e le piattaforme dell'online invece operano come territori indipendenti potendo scegliere paradisi fiscali che generano evasione fiscale e danni alla finanza pubblica? La concorrenza è un'altra cosa: ad armi pari, regole uguali, altrimenti la mancanza di simmetria continuerà a produrre sempre più chiusure e sempre più lavoro, anche autonomo, povero. Invece il sistema paese, e naturalmente anche la nostra splendida Umbria ha bisogno di creare alto valore aggiunto con efficaci sistemi di redistribuzione. E poi è necessario rivedere alcune cose della legge nazionale del commercio riportandola al suo significato originale, quello di rendere più dinamico il settore. Ma con le successive modifiche della Bersani siamo passati ad una totale e dannosa iper liberalizzazione che non serve al settore. Una piccola concreta proposta rispetto alla tassazione: i comuni umbri intervengano sull'insieme dei regolamenti che regolano la pubblicità delle attività commerciali e professionali. Sarebbe un piccolo segnale di attenzione. Fallite le esperienze dei centri commerciali all'aperto, che furono il tentativo di rispondere alla grande e media distribuzione dei centri commerciali, vanno sostenute quelle attività che possono essere un volano per i nostri centri storici. È pensabile una legge regionale di sostegno a particolari attività che possono svolgere questo ruolo come i cinema, i teatri e le librerie, che vengano sostenute anche con incentivi economici finalizzati a specifiche iniziative”.

Il rapporto tra banche e imprese, c’è sostegno o gli esercenti si trovano in difficoltà?

“Le banche sono soggetti economici e come tali si muovono ed è giusto che lo facciano, ma non può non esserci un punto di equilibrio nella loro ricerca di profitto. Nel 2023 registreranno super profitti per la stratosferica cifra di 43 miliardi. Nel 2021 erano 16,4 e nel 2019 15,7. Guardi una qualsiasi altra impresa può essere brava quanto vuole, fare tutti gli investimenti in capitale umano e tecnologia che può, ma mai potrebbe vedere triplicati i propri profitti, segno che nel sistema si è innestato un meccanismo dannoso per l'economia non finanziaria. D'altra parte chi è che ha prodotto questo utile: famiglie ed imprese in massima parte con l'aumento dei tassi di interesse. Ripeto le banche non sono l'organizzazione delle suore di carità, ma credo che un correttivo vada messo. La storia della tassazione sugli extra profitti si è rivelata una sorta di gioco delle tre carte con gettito per lo Stato pari a zero. Credo che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo di proposta per arginare questa pericolosa deriva dove la finanza drena immense risorse. a famiglie ed imprese”.

L’Umbria ha una forte vocazione turistica, cosa si può fare di più?

“Il nostro presidente del settore turismo ha più volte avanzato proposte. L'andamento turistico di quest'anno è stato più che soddisfacente quindi senz'altro va continuato questo lavoro. L'aeroporto regionale ha dimostrato una dinamicità inaspettata che mi auguro continui nei prossimi anni anche con i nuovi investimenti previsti dalla Regione. Importanti soggetti internazionali hanno annunciato investimenti per qualificare l'offerta turistica. Dentro questi processi virtuosi dobbiamo stare attenti a non cadere nella mera concezione quantitativistica delle presenze, come fatto in passato da alcune regioni, ma sapere che l'Umbria è attrattiva per la sua qualità ambientale, la sua offerta culturale, la sua offerta di turismo a misura di persona. Tra le proposte ne lancio una: siamo sicuri che la straordinaria presenza di Burri a Città di Castello stia esprimendo tutte le sue potenzialità? che le intuizioni di una architettura contemporanea e museale a Foligno non possano essere rilanciate per avere in Umbria nuovi attrattori per un turismo che cerca la modernità? Penso di sì e sono convinto che questa sfida raccoglierebbe anche un tema che attraversa la discussione: i tanti giovani che lasciano l'Umbria”.

Quali sono stati gli sviluppi associativi in questo anno e quali prospettive per il 2024?

“Piena soddisfazione me lo lasci dire. Confesercenti Umbria è tornata a svolgere il ruolo che meritava. Pari tra pari con gli altri soggetti della rappresentanza economica. Abbiamo aperto la nuova sede regionale a Terni; concluso la fase di insediamento a Todi. Avviata quella a Marsciano e Bastia, così come a Orvieto. Non dimentichiamo poi l’ottimo lavoro che stanno facendo molte nostre categorie Confesercenti qui in Umbria, ricostituite e ripartite con progetti e nuovi iscritti. Il 2024 sarà l'anno del rilancio dei servizi e del rafforzamento organizzativo. Tutto questo con il solo lavoro del volontariato da parte dei tanti che ricoprono incarichi nella nostra Associazione e che ringrazio fortemente”.