Bilancio 2023, Casa di Moda Cucinelli in crescita del +23,9%. "Il fatturato dell’anno appena concluso è il più alto della nostra storia"

"Dopo gli ottimi risultati dei primi nove mesi, il quarto trimestre 2023 ha riportato il migliore risultato di sempre in valore assoluto, con ricavi pari a 321 milioni di euro, in crescita del +15,6% rispetto allo scorso anno". L'importante risultato è stato riportato nel dossier esaminato dal Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. – Casa di Moda operante nel settore dei beni di lusso, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (ora, Euronext) – che ha esaminato in data odierna i dati preliminari di ricavi e indebitamento finanziario al 31 dicembre 2023.

"L’inizio delle vendite della Primavera Estate 2024 è molto positivo e segue una bellissima raccolta ordini, facendoci immaginare un primo semestre molto interessante, contribuendo a rendere assolutamente concreta la nostra aspettativa di crescita per il 2024 nell’intorno del +10%. Siamo orgogliosi di constatare che il fatturato dell’anno appena concluso sia il più alto della nostra storia, con una crescita che ci ha portati a superare 1,1 miliardi di euro di ricavi. Come anticipato, l’ultimo trimestre 2023 ha riportato il migliore risultato di sempre in valore assoluto (ricavi pari a 321 milioni di euro, in crescita del +15,6% rispetto al quarto trimestre 2022). Nel completare l’analisi dei risultati raggiunti, ci sembra importante sottolineare l’incremento equilibrato e bilanciato del fatturato registrato in tutti i mercati (Americhe +20,8%, Europa +16,8%, Asia +40,4%)".

LE PROSPETTOIVE 2024 - "Siamo molto fiduciosi per il raggiungimento della bella crescita stimata per il 2024, nell’intorno del +10%, con marginalità e utile molto interessanti, all’interno della nostra idea di crescita garbata e sano profitto. L’inizio delle vendite della Primavera Estate 2024 è molto positivo e segue una bellissima raccolta ordini, facendoci immaginare un primo semestre molto interessante; siamo inoltre decisamente soddisfatti della campagna vendita in corso per la collezione Autunno Inverno 2024.

Apprezziamo molto che la presentazione delle nuove proposte stilistiche continui ad essere associata ad un momento speciale, grazie anche all’atmosfera umana e distesa che crediamo di aver creato insieme ai nostri clienti di entrambi i canali. Tutto ciò ci spinge ancor di più a voler proseguire il lavoro intrapreso all’interno degli spazi del brand nelle diverse aree del mondo, che si tratti di nuove aperture quanto di ampliamenti e rinnovamenti di spazi già in uso. Infine, riteniamo di poter stimare anche per l’anno 2025 un incremento equilibrato e solido del fatturato nell’intorno del +10%.