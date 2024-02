Ben 14 brand umbri alla super fiera Beer&Food Attraction di Rimini: da Flea a Birra Perugia alla conquista di nuovo mercati

L’industria del Beverage a tutto tondo torna protagonista a Beer&Food Attraction, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dal 18 al 20 febbraio 2024 alla Fiera di Rimini. In primo piano non solo le eccellenze birrarie italiane e internazionali, craft e mainstream, ma tutto il comparto Beverage e il mondo Mixology, dai soft drink agli spirits, dalle acque minerali ai succhi di frutta, fino agli energy drink.

E dall'Umbria arriveranno ben 14 marchi aziende, in particolare legati a mondo della birra artigianale, che hanno ormai un profilo internazionale avendo vinto concorsi e conqustato quote di mercato nel settore in crescita birra in abbinamento con le pietanze a pranzo e cena. In totale all'evento di Rimini ci sarann oltre 600 i brand espositori presenti all’edizione 2024 dislocati in 14 padiglioni. Un’edizione sempre più internazionale, grazie alla partnership con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia ICE e il network dei regional advisor di Italian Exhibition Group, ben declinata anche dai numeri: sono infatti 125 i buyer esteri presenti a Rimini provenienti da 40 Paesi. Tra i più rappresentanti, Canada, Spagna, Estonia, Danimarca e Svezia.

I 14 brand espositori umbri: BIRRA DELL'EREMO (ASSISI), BIRRA FLEA (GUALDO TADINO), BIRRA PERUGIA SRL (TORGIANO) D.A.D.A. SRL (PERUGIA), JOY SRL (PIEGARO), KOSMO DISTRIBUZIONE (PERUGIA), L.A.B. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CERBARA, LA GRAMIGNA AZIENDA AGRICOLA S.S. (PERUGIA) MASTRI BIRRAI UMBRI (GUALDO CATTANEO) SANDEN INTERCOOL ITALY SR (PERUGIA), BIRRIFICIO AMERINO SRL (TERNI) MARMOR SRL - BIRRA BRO (TERNI), CERB - CENTRO DI RICERCA PER L'ECCELLENZA DELLA BIRRA, LUPPOLO MADE IN ITALY (CITTA' DI CASTELLO FRAZ. CERBARA)